El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitará este miércoles Colombia para reunirse con representantes del Gobierno del país andino y tratar asuntos de seguridad de ambas naciones, confirmó este martes el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora.

“Viene el secretario de Guerra. Mañana me voy a ver con él y nos va a entregar el primer avión C-130. Creo que van a venir dos más. Eso lo vamos a hablar con él”, aseguró Mora durante una intervención en la Cámara de Representantes.

El ministro confirmó que la llegada de Hegseth tiene el objetivo de abordar “temas interesantes” sobre la seguridad y la coordinación entre ambos países para fortalecer la alianza bilateral.

“Vamos a mirar otros temas interesantes sobre cómo EE.UU. nos tiene que seguir apoyando para retomar la seguridad de los colombianos”, agregó el ministro.

La visita de Hegseth es parte de un acercamiento de Estados Unidos con Colombia enmarcada en la lógica del Escudo de las Américas, una alianza hemisférica impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para reforzar la cooperación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Colombia se sumó a esta iniciativa poco después de que el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, llegara a la Presidencia el pasado 7 de agosto, en uno de los gestos de alineamiento de Colombia con Estados Unidos.

El acercamiento entre Bogotá y Washington quedó de manifiesto el pasado 8 de septiembre, cuando el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó Barranquilla y se reunió con De la Espriella, en el primer encuentro de alto nivel entre ambos Gobiernos.

La semana pasada también visitó Colombia el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, quien llegó a Bogotá para fortalecer la cooperación militar entre ambos países.

El jefe del Estado Mayor Conjunto visitó el país andino un día antes de que culminen los ejercicios militares conjuntos que comenzaron el mes pasado, y en los que participaron 350 soldados estadounidenses y 400 colombianos.

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El secretario de Estado Marco Rubio prometió este martes 8 de septiembre una relación "más fuerte" de Estados Unidos con Colombia, tras cuatro años de "distancia" entre estos dos aliados durante el anterior gobierno de izquierda. (AFP)

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