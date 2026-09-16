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Resumen

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Fotografía de archivo del secretario general de la ONU, António Guterres. Foto: EFE/Daniel Irungu
Fotografía de archivo del secretario general de la ONU, António Guterres. Foto: EFE/Daniel Irungu
Por Agencia EFE

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este miércoles a los gobiernos que asuman responsabilidades y que impulsen una visión “global y coordinada” para hacer frente a la amenaza de una inteligencia artificial (IA) “desbocada”.

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