Por Guillermo Vera Ayala

Este viernes 11 se han cumplido 25 años del atentado a las Torres Gemelas, el ataque terrorista más grande sufrido por Estados Unidos y un hecho de relevancia capital para la historia mundial de este siglo.

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