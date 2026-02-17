Secuestro de Nancy Guthrie: qué se sabe del caso, pistas, sospechosos y lo que exigen para liberarla

Un misterio que empezó el 31 de enero. La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la famosa presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie, se ha convertido en uno de los casos criminales más inquietantes y mediáticos de Estados Unidos en la actualidad, a tal punto que incluso ha llamado la atención del propio presidente Donald Trump.

La mujer de 84 años fue vista por última vez en su casa de Tucson, Arizona, tras cenar con una de sus hijas. Vivía sola, necesita medicación y ayuda para caminar. Las autoridades investigan el hecho como un secuestro tras hallar indicios de un posible rapto violento.

El domingo 1 de febrero Nancy Guthrie debía ir a misa, pero nunca llegó.

Al notar que no fue a la iglesia y que no estaba en su casa, sus familiares alertaron a la policía.

Nancy Guthrie tiene 84 años.

De acuerdo con Los Angeles Times, cuando los agentes entraron en la casa de Nancy hallaron sangre, algo que reforzó la hipótesis de que la mujer había sido secuestrada.

También notaron señales de que alguien entró a la casa por la fuerza.

Desde entonces, Savannah Guthrie, presentadora de Today Show, de la cadena NBC News, ha pedido ayuda de manera reiterada al público para encontrar a su madre.

El domingo, Savannah publicó un nuevo video donde pedía al secustrador “hacer lo correcto”.

“Han pasado dos semanas desde que se llevaron a nuestra mamá, y solo quiero venir aquí a decir que aún tenemos esperanza y aún creemos”, dijo la periodista en el video publicado en su cuenta de Instagram.

Savannah se dirigió a “quien quiera que la tenga o sepa dónde está”, y le dijo: “usted no está perdido o solo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Estamos aquí. Creemos. Creemos en la bondad esencial de todo ser humano. Nunca es demasiado tarde... tráiganla a casa”.

Esta imagen, publicada por FBI el 5 de febrero de 2026, muestra el cartel de persona desaparecida de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie. (AFP). / -

El FBI ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a la ubicación de Nancy Guthrie o al arresto de los sospechosos.

Evidencias y pistas clave

Fotografía de la fachada de la casa de Nancy Guthrie en Catalina Foothills, Arizona. (EFE/ María León).

Hoy los investigadores están revisando más de 30.000 pistas recibidas desde que comenzó el caso.

La policía pudo reconstruir lo que pasó con Nancy gracias a la tecnología. Los investigadores rescataron imágenes de video de la cámara del timbre de su casa.

La grabación muestra a un hombre que está enmascarado y con guantes afuera de la puerta principal. Posteriormente, el FBI describió al sospechoso como un hombre de aproximadamente 1,75 m a 1,78 m de altura, con complexión promedio.

Un individuo armado que aparentemente manipuló la cámara de la puerta principal de la casa de Nancy Guthrie. (AFP). / HANDOUT

La cronología de los hechos ocurridos el día del secuestro es la siguiente: en la madrugada del domingo 1 de febrero, aproximadamente a la 01:47 am (08:47 GMT), la cámara del timbre se desconectó.

A las 02:12 am (09:12 GMT) un software detectó a una persona en la cámara.

El individuo parece manipular la cámara durante varios segundos antes de alejarse para arrancar plantas, que usa después para cubrir la cámara.

El sospechoso manipulando la cámara de la casa. (Foto de HANDOUT / Departamento del Sheriff del Condado de Pima / AFP). / HANDOUT

A las 02:28 am (09:28 GMT), la aplicación del marcapasos de Nancy Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.

“En el video, lleva una mochila negra Ozark Trail Hiker Pack de 25 litros”, dijo el FBI sobre el individuo. Agregó que se investigará dónde y a quién se vendieron mochilas de ese tipo.

Una mochila similar a la que llevaba el sospechoso.

Como parte de la investigación, la semana pasada la policía accedió a otro video de una cámara de seguridad de una vivienda del vecindario de Nancy. En esta grabación se muestra a un hombre tratando de escalar un muro en la madrugada del 1 de febrero, según Los Angeles Times.

En el video aparece un hombre calvo que viste una chaqueta gris y lleva una mochila similar a las que tenía el sujeto enmascarado de la grabación del timbre.

Las autoridades también analizan otro video donde se ve a una persona con una gorra de béisbol y una mochila negra tirando de la manija de la puerta de un auto frente a una casa en el vecindario la mañana del 1 de febrero.

El 14 de febrero se informó que la policía del Condado de Pima encontró en la propiedad de Nancy ADN que no corresponde a ella ni a personas con las que tuvo contacto cercano.

Los investigadores trabajan para determinar a quién pertenece el material genético. No revelaron el lugar exacto donde fue hallado.

Mientras que el domingo, las autoridades dijeron haber hallado un guante a unos 3 km de la propiedad de la Nancy, que parece similar al que llevaba el sospechoso del secuestro.

Como parte de las investigaciones, la policía detuvo e interrogó a un hombre, pero lo liberó pues no se comprobó que fuera el secuestrador.

Rescate en criptomonedas

De acuerdo con Univisión, los secuestradores han exigido un rescate de 6 millones de dólares en bitcoin, la criptomoneda más popular en el mundo. Además, aseguró que dieron un plazo a la familia de Nancy hasta el 9 de febrero para hacer el pago, algo que no ha ocurrido.

Univisión explicó que una de las ventajas de las criptomonedas es el anonimato. Por ejemplo, a diferencia de una cuenta bancaria, que requiere identificación oficial de la persona, las carteras de bitcoin no requieren datos personales para ser creadas. Entonces, los criminales pueden recibir fondos sin revelar su identidad.

Además, el pago en bitcoin elimina los riesgos que implica recoger millones de dólares en efectivo producto de un secuestro.

Trump: pena de muerte si fallece Nancy

Trump dijo en una entrevista telefónica exclusiva con el New York Post que Nancy Guthrie debe ser liberada de forma segura o los secuestradores podrían enfrentar la pena de muerte si la encuentran sin vida.

La entrevista se produjo después de que Trump publicara sobre el caso en las redes sociales, diciendo que espera que “haya un resultado positivo”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, manifestó durante una conferencia de prensa la semana pasada que la administración Trump quiere que los secuestradores sean “detenidos con todo el peso de la ley”.