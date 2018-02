Un nuevo sitio web de citas causa asombro en Estados Unidos. La única condición para ser parte es ser simpatizante del presidente Donald Trump.

El sitio Trump.Dating promete que las citas serán tan grandiosas como las de antes, jugando con el lema de Trump de "Hacer a América grande de nuevo", y que ayudará al usuario a encontrar la pareja que vaya de acuerdo a sus valores y creencias políticas.

"Salir en citas en el 2018 es un desafío mayor que nunca antes, gracias en parte al panorama político polarizante de hoy. No es raro encontrarse con mensajes partidarios como 'No seguidores de Trump' u 'Orgulloso liberal' mientras buscas una pareja potencial en otras aplicaciones", dice el sitio. "¿No sería refrescante saber que tu cita apoya a tu mismo equipo?", agrega.

El sitio ya ha desatado polémica. No admite a homosexuales -tiene solo la opción de "mujer heterosexual" y "hombre heterosexual" al inscribirse- y pide a los usuarios detalles específicos de su etnia y su físico.

Además, en sus primeros días, el sitio admitía a personas casadas bajo las opciones de "felizmente casado" e "infelizmente casado". Sin embargo, éstas ya no aparecen.

El sitio también incluyó una foto de Barrett Riddleberger, un seguidor de Trump cuyo pasado incluye una condena por haberse tomado "libertades indecentes" con un niño en 1995, según WRAL, un medio local de Carolina del Norte. El cargo se debió a que se grabó en video a él mismo, a los 25 años, teniendo relaciones sexuales con una niña de 15 años.

Los sitios de citas con intereses específicos no son nuevos. ChristianMingle, uno de los más reconocidos, es para personas devotamente cristianas; JDate promete "encontrar esa persona judía especial"; Where White People Meet, traducido como Donde Los Blancos se Conocen, un sitio sin necesidad de explicación que generó polémica en el 2016; y hasta BernieSingles, un sitio similar a Trump.Dating, para los amantes del ex candidato a presidente estadounidense Bernie Sanders, consiguió un gran número de usuarios durante la campaña presidencial.

Una encuesta creada por Tinder en el 2017, Mitos Modernos de Citas, encontró que el 71% de sus usuarios creen que las diferentes opiniones políticas son un factor decisivo en la relación.

Fuente: "La Nación", Argentina / GDA