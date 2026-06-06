Los futbolistas de la selección iraní que jugarán el Mundial 2026 en Estados Unidos deberán entrar y salir de ese país el mismo día del partido desde su base de concentración en el noroeste de México, afirmó el sábado el embajador de Irán.

Debido a la guerra con Estados Unidos, Irán trasladó su campamento a la ciudad mexicana de Tijuana en lugar de su base original en Tucson, Arizona. Los iraníes disputarán sus partidos de la fase de grupos en Los Angeles y Seattle.

“Pueden entrar en la mañana y el mismo día tienen que salir”, afirmó en rueda de prensa en Tijuana el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, según la traducción oficial del farsi al español, sobre sus condiciones de visa para Estados Unidos.

El diplomático insistió además en que 15 miembros de la delegación iraní, en su mayoría directivos y parte del grupo táctico, no cuentan hasta ahora con visas estadounidenses lo que supondrá un “desafío” para el equipo.

Pasandideh señaló que los traslados del equipo desde Tijuana a Estados Unidos podrían hacerse en avión privado o por tierra dependiendo de las indicaciones de la FIFA.

“Nosotros respetamos todas las decisiones que tenga la FIFA”, subrayó.

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