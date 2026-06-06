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El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, hace un gesto durante una conferencia de prensa, en Tijuana, Baja California, México, el 6 de junio de 2026. (Chris Noyola / AFP)
El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, hace un gesto durante una conferencia de prensa, en Tijuana, Baja California, México, el 6 de junio de 2026. (Chris Noyola / AFP)
/ CHRIS NOYOLA
Por Agencia AFP

Los futbolistas de la selección iraní que jugarán el Mundial 2026 en Estados Unidos deberán entrar y salir de ese país el mismo día del partido desde su base de concentración en el noroeste de México, afirmó el sábado el embajador de Irán.

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