El presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, pronuncia un discurso en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, DC, EE. UU., el 6 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
Agencia EFE
Senado de Estados Unidos aprueba un acuerdo que allana el camino para reabrir el Gobierno
El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura, en una medida que ahora pasa a la Cámara de Representantes para poner fin al cierre más largo de la historia del país.

Luego de una jornada de ocho votaciones, el senado dio pasó al acuerdo de financiamiento provisional con 60 a favor y 40 en contra.

MIRA AQUÍ: Trump asegura que los demócratas se “excedieron” en disputa por cierre de Gobierno de EE.UU.

El acuerdo fue alcanzado en el día 41 de cierre de Gobierno, el más largo de la historia de Estados Unidos y pasa a manos de la Cámara de Representantes, la cual se espera que inicie sus sesiones a partir del miércoles.

Información en desarrollo...

