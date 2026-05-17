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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla en una rueda de prensa en Washington. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla en una rueda de prensa en Washington. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Por Agencia EFE

El Senado de Estados Unidos eliminó una partida de gastos, de unos 400 millones de dólares, de los fondos de seguridad que podrían haberse utilizado para el Salón de Baile de la Casa Blanca, poniendo en peligro los esfuerzos republicanos por destinar dinero público al proyecto del presidente estadounidense, Donald Trump.

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