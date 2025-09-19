Senado de Estados Unidos rechaza el presupuesto temporal y alienta posible cierre de Gobierno

El Senado de Estados Unidos rechazó este viernes dos proyectos de presupuesto temporal, uno presentado por cada partido, lo que aumenta del riesgo de que el Gobierno federal se enfrente a un cierre parcial, previsto para el próximo 1 de octubre.

La Cámara Alta ha tumbado la propuesta de los republicanos (44 votos a favor y 48 en contra), aprobada en la Cámara de Representantes unas horas antes, y también la de los demócratas (47 en contra y 45 a favor), centrada en los subsidios en materia de salud que expiran a final de este año.

Por ello ambos bloques tendrán 10 días para negociar y lograr que la propuesta sume 60 votos a favor para evitar así el cierre de Gobierno.

Con esta medida, ambos partidos buscaban alargar unas semanas el plazo antes de que se tenga que cerrar parcialmente el Gobierno por no alcanzarse un acuerdo sobre los presupuestos anuales para las agencias federales.

Estaba previsto que ninguna de las dos medidas consiguiera el ‘sí’ esta misma tarde, ya que los republicanos tienen una mayoría de solo 53 escaños frente a 47 de los demócratas.

De este modo, al menos siete demócratas debían apoyar la medida, además de todos los republicanos. Y ni siquiera eso se ha cumplido, ya que le senador republicano Rand Paul, que representa al estado de Kentucky, votó en contra de ambas propuestas.

La de los republicanos buscaba extender siete semanas las operaciones del Gobierno Federal, hasta el 21 de noviembre.

Los demócratas habían cargado contra esta propuesta porque alegaron que no incluía la renovación de subsidios para atención médica que expira a final de este año. Así, presentaron una con la intención de revertir los recortes en materia de salud aprobados por la gran ley presupuestaria y de recortes fiscales de Trump aprobada el pasado julio.

La suya extendía el plazo para la Administración funcionara provisionalmente hasta el 31 de octubre.

El Senado no tendrá actividad hasta el próximo 29 de septiembre a causa de un receso, por lo que la votación no se espera al menos hasta esa fecha, un día antes de que expire el plazo para lograr un acuerdo.

“ Con Donald Trump: la gente está pagando más por los víveres, más en la factura de la luz, más por el alquiler,e incluso más por una taza de café. Y todo lo que hace el proyecto de los republicanos es mantener las cosas como están ”, escribió el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, tras rechazar la propuesta.

Durante su intervención en el Senado abogó por una “negociación bipartidista donde abordar algunos de los graves daños que Donald Trump ha causado”.

