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Un obús autopropulsado israelí dispara proyectiles hacia el sur del Líbano desde una posición en la Alta Galilea, en el norte de Israel, cerca de la frontera, el 15 de abril de 2026. (JACK GUEZ / AFP)
Un obús autopropulsado israelí dispara proyectiles hacia el sur del Líbano desde una posición en la Alta Galilea, en el norte de Israel, cerca de la frontera, el 15 de abril de 2026. (JACK GUEZ / AFP)
/ JACK GUEZ
Por Agencia AP

Más de tres docenas de senadores demócratas respaldaron el miércoles una iniciativa del senador Bernie Sanders para bloquear la venta de armas a Israel, lo que indica un creciente descontento en el partido con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y las guerras en Gaza e Irán.

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