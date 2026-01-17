Senadores de EE.UU. rechazan aranceles y piden a Trump dejar de amenazar a Groenlandia

Los dos líderes del comité legislativo del Senado de Estados Unidos centrado en la OTAN rechazaron este sábado la amenaza del presidente, Donald Trump, de imponer aranceles contra ocho países de Europa como represalia por su oposición al deseo de Washington de anexarse la isla de Groenlandia.

En un comunicado, la demócrata Jeanne Shaheen y el republicano Thom Tillis, quienes formaron parte de una delegación bipartisana de congresistas que viajaron a Dinamarca esta semana para reunirse con funcionarios europeos, criticaron las acciones del mandatario, asegurando que los países que amenazó son “los aliados más cercanos” de Estados Unidos.

“Seguir por este camino es malo para EE.UU., es malo para las empresas estadounidenses y malo para nuestros aliados; este tipo de retórica además beneficia a adversarios como Putin y Xi, que quieren ver a la OTAN dividida”, señalaron los legisladores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a las preguntas de los medios de comunicación mientras se dirige al Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington D. C., EE. UU., el 16 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW / SHAWN THEW

Trump amenazó con gravar las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, países que se han opuesto a su deseo de tomar la isla y han enviado o han anunciado que enviarán tropas para reforzar la presencia militar en el territorio ante las amenazas de Washington.

Varios países, entre ellos Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos y Reino Unido, han enviado esta semana un pequeño número de tropas a Groenlandia en una supuesta misión de reconocimiento.

Ante esta escalada en las tensiones, los congresistas pidieron a Trump que “deje las amenazas y se mueva hacia la diplomacia”.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales , llegando a elevar hasta en un 50 % las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India, como represalia por el tratamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Las palabras del mandatario llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de esa nación insular y la región ártica.

Personas participan en una manifestación bajo los lemas «Manos fuera de Groenlandia» y «Groenlandia para los groenlandeses», Copenhague, Dinamarca, 17 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/Emil Nicolai Helms / Emil Nicolai Helms

Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos y Reino Unido se han sumado a la iniciativa y enviarán tropas también a Groenlandia, codiciada por el Gobierno Trump con el argumento reforzar su “seguridad nacional” y de evitar que caiga en manos de China o Rusia.

La Casa Blanca afirmó el pasado jueves que estos movimientos no afectan “en absoluto” al objetivo de Trump de controlar Groenlandia, rica en metales preciosos y tierras raras.

El Gobierno danés ha insistido en la soberanía de la isla y rechazado las pretensiones de Washington, aunque se comprometió a la creación de un grupo de trabajo con el Gabinete de Trump para abordar las “discrepancias” sobre el tema.