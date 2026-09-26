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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergéi Lavrov, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 26 de septiembre de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergéi Lavrov, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 26 de septiembre de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, demandó este sábado la “pronta liberación” de Nicolás Maduro, y el levantamiento del bloqueo a Cuba, y proclamó que ha llegado el momento de que Palestina disponga de su propio Estado.

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