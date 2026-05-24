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Se ven vehículos policiales cerca de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 23 de mayo de 2026. Foto: Alex WROBLEWSKI / AFP
Se ven vehículos policiales cerca de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 23 de mayo de 2026. Foto: Alex WROBLEWSKI / AFP
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia AFP

Un hombre que abrió fuego el sábado frente a la Casa Blanca murió tras recibir disparos de agentes del Servicio Secreto, informaron las autoridades de Estados Unidos.

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