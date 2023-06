En el 2018 Shannon Phillips era directora regional de Starbucks. Ese año fue despedida luego del injustificado arresto de dos hombres negros en una sucursal de la cafetería en Filadelfia, algo que provocó protestas en varias ciudades de Estados Unidos. La mujer demandó a la compañía ante un tribunal de Nueva Jersey alegando que hubo una motivación racista en su despido, y la justicia le acaba de dar la razón y ordenó una compensación millonaria. Esta es la historia.

Ocuparon una mesa y no pidieron nada

El hecho ocurrió en una sucursal de Starbucks en el elgante barrio de Rittenhouse Square, en Filadelfia, el 12 de abril del 2018.

Según la prensa local, a uno de los dos hombres negros que esperaban en la tienda se le negó el permiso para usar el baño porque no había comprado nada.

No solo eso, a ambos se les pidió que abandonaran la cafetería después de que se sentaron en una mesa sin ordenar.

De acuerdo con CNN, los hombres, identificados como Rashon Nelson y Donte Robinson, se negaron a irse porque estaban esperando a un socio de negocios.

Entonces, el gerente de la tienda, un hombre negro, llamó a la policía y las dos personas fueron sacadas de la cafetería esposadas. Más tarde los liberaron sin cargos.

Los arrestos fueron grabados en video y compartidos en las redes sociales, lo que provocó indignación y protestas en el país. Además, Starbucks fue acusada de haber actuado de esa forma por racismo.

Posteriormente, el jefe de la policía de Filadelfia se disculpó por cómo gestionó el arresto.

Mientras que Starbucks se vio obligada a cerrar sus 8.000 tiendas en Estados Unidos durante un día para brindar capacitación a sus trabajadores en el manejo de estas situaciones y darles información sobre cuestiones raciales.

Un control de daños que terminaría costando millones

Ese 2018, Shannon Phillips era gerente regional de operaciones en Filadelfia, el sur de Nueva Jersey y otras áreas del país. Además, tenía 13 años laborando en la compañía.

Rashon Nelson y Donte Robinson no demandaron

a Starbucks. Prefirieron llegar a un acuerdo con la alcaldía de Filadelfia por el que cada uno recibió la cantidad simbólica de un dólar. Ese acuerdo incluyó la promesa de la ciudad de establecer un programa para jóvenes emprendedores al que aportaría US$200.000.

Ella no estuvo directamente relacionada con el incidente de Filadelfia, pero asegura que la empresa le ordenó poner bajo licencia administrativa a un gerente blanco que tampoco tuvo que ver con el hecho. Lo defendió y se negó a acatar la orden.

Rashon Nelson (izq) y Donte Robinson. (CBS).

El gerente de la tienda donde ocurrió la discriminación calificada de racismo mantuvo su trabajo, según CBS.

Menos de un mes después de negarse a sancionar al gerente blanco, Shannon fue despedida.

En el 2019, la mujer demandó a Starbucks en Nueva Jersey. Alegó que la compañía la discriminó por su raza cuando fue despedida.

Según la demanda, tras el arresto de los hombres Starbucks “tomó medidas para castigar a los empleados blancos que no habían estado involucrados en los arrestos, pero que trabajaban en la ciudad de Filadelfia y sus alrededores, en un esfuerzo por convencer a la comunidad de que había respondido adecuadamente al incidente”.

La demanda de Phillips argumentaba también que su despido era “un pretexto para la discriminación racial”, y añadía que la “raza de Phillips fue un factor motivador y/o determinante en el trato discriminatorio [de Starbucks]”.

En una presentación judicial en el 2021, Starbucks afirmó que, tras el incidente, “los altos directivos y los miembros de Recursos Asociados observaron que la Sra. Phillips demostró una ausencia total de liderazgo durante esta crisis”.

Según la empresa, Phillips “parecía abrumada y no era consciente de lo crítica que se había vuelto la situación”.

Entonces, el supervisor de Phillips decidió despedirla “porque era esencial un liderazgo fuerte durante ese tiempo”, según la empresa.

Reclamará sus salarios atrasados

Univisión reseñó que el viernes de la semana pasada, durante los argumentos finales del juicio, la abogada de Phillips, Laura Mattiacci, dijo al jurado que la compañía estaba buscando un “chivo expiatorio” para calmar la indignación y demostrar que estaba tomando medidas. Elegir a un empleado negro para tal propósito “les habría estallado en la cara”, declaró.

La gente protesta en el 2018 frente al Starbucks de Filadelfia, donde dos hombres negros fueron arrestados. (Michael Bryant/Philadelphia Inquirer vía AP).

La abogada de Phillips citó el testimonio del gerente negro responsable de la tienda en donde ocurrieron los arrestos, quien describió a la demandante como alguien querida por sus compañeros y que estuvo trabajando día y noche después del incidente para limpiar la imagen de la empresa.

Finalmente, el jurado de Nueva Jersey le dio la razón a Phillips y ordenó a Starbucks pagarle US$ 25,6 millones, incluidos US$ 25 millones por concepto de daños punitivos y US$ 600.000 en daños compensatorios.

El jurado falló por unanimidad tras un juicio de seis días, dijeron los abogados de la demandante, quienes adelantaron que Phillips también reclamará salarios atrasados y anticipados.

Jaci Anderson, portavoz de Starbucks, le dijo a CNN que la compañía estaba decepcionada por el fallo y que está evaluando los pasos a seguir.