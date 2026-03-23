Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sheridan Gorman tenía 18 años. El venezolano José Medina fue detenido y acusado por el asesinato de la universitaria en Chicago. (ICE).
Sheridan Gorman tenía 18 años. El venezolano José Medina fue detenido y acusado por el asesinato de la universitaria en Chicago. (ICE).
Por Agencia EFE

Agencias iraníes muestran una frase y una foto de Pedro Sánchez en un misil contra Israel

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.