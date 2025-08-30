Milagros Asto Sánchez
Milagros Asto Sánchez

Sin choferes: los autos robóticos que enojan a los taxistas en Nueva York
Los vehículos autónomos, esos que pueden recorrer las calles sin necesidad de un conductor humano, ya no son una tecnología del futuro. Aunque sus flotas siguen siendo modestas en tamaño y operan en zonas focalizadas, cada vez más ciudades del mundo los usan como taxis o herramientas de delivery o transporte de carga. Su avance, sin embargo, aún evoca recelo, temor y hasta enojo, como ha quedado demostrado en Nueva York.

