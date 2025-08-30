Sin choferes: los autos robóticos que enojan a los taxistas en Nueva York

Esta semana, cinco robotaxis que se conducen a sí mismos comenzaron a ser probados en algunos sectores de Manhattan y Brooklyn. La empresa detrás de este hito es el gigante tecnológico Waymo, propiedad de Alphabet, matriz de Google, que ya tiene a este tipo de autos trasladando a miles de pasajeros en ciudades como Phoenix (Arizona), San Francisco y Los Ángeles (California).

También tiene presencia en Austin (Texas) y Atlanta (Georgia), aunque aquí opera a través de la aplicación Uber, y espera llegar el próximo año a Washington DC.

A diferencia de lo que pasa en esos lugares, en Nueva York la ley estatal estipula que los vehículos autónomos necesitan un humano capacitado al volante para que pueda intervenir si es necesario. Pese a ello, Waymo ha compartido su entusiasmo por estar en las calles de la Gran Manzana. “Programa tu hora de recogida, nosotros nos encargamos del resto”, escribió en su página de X.

Quienes no están nada contentos son los taxistas, que han prometido dar batalla para no compartir las calles con los autos autónomos. La Federación de Taxistas de Nueva York advirtió esta semana a las autoridades del estado que sus miembros dejarán de salir a las calles y paralizarán la ciudad si no se detiene el funcionamiento de los robotaxis.

El presidente de la Federación de Taxistas del estado de Nueva York, Fernando Mateo, habla durante una rueda de prensa en contra del uso de taxis sin chóferes este lunes, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Ruth Hernandez / Ruth Hernandez

“Estos autos son un cáncer para nosotros”, dijo a la prensa el presidente del gremio, Fernando Mateo, quien afirma que los robotaxis amenazan la seguridad de los usuarios y el sustento de 200.000 conductores, entre ellos los de los icónicos taxis amarillos de la ciudad.

Sector en ascenso

Tuvieron que pasar más de 15 años para que Waymo se convirtiera en líder del sector de autos autónomos en Estados Unidos. Inició probando los vehículos que se conducen por sí solos en San Francisco en el 2009 y empezó a ofrecer el servicio de taxi en el 2024.

Su experiencia prueba el exitoso avance de este tipo de tecnología en varias partes del mundo. De hecho, Israel, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón y China ya usan estos vehículos, mientras cada vez más empresas, como Tesla, Zoox (Amazon) o Volkswagen invierten recursos para no quedarse atrás.

Pero no todos estos autos son iguales. Un vehículo autónomo puede tener hasta cinco niveles de autonomía, en el cual el nivel cinco, que es el más alto, significa autonomía completa. Este grado de tecnología implica que el vehículo puede tomar decisiones por sí solo y puede intervenir, por ejemplo, en caso de que una persona cruce intempestivamente, explica Diego Arce, profesor de ingeniería mecatrónica en la PUCP.

“Normalmente, los vehículos que vemos, de Tesla o incluso los autos comerciales que ofrecen capacidades de piloto autónomo, suelen estar en un nivel de autonomía tres, lo que quiere decir que, si yo lo pongo en piloto automático, el vehículo me tiene que avisar en caso de que se tenga que tomar una decisión y yo debo estar atento para intervenir. Entonces la responsabilidad es mía como conductor”, dice a El Comercio.

Como sucede con el desarrollo de una nueva tecnología, los robotaxis que están en las calles sin conductores humanos han pasado por varias etapas de validación. Arce destaca que el funcionamiento de estos vehículos ha sido exitoso en los períodos de prueba, en los que se ha podido recolectar datos valiosos.

En Nueva York, el reto principal será ver cómo funcionan estos autos en las feroces calles de la Gran Manzana, pues actualmente estos autos circulan en urbes sin un nivel de congestión tan alto. “Es un aspecto muy crítico y creo que por eso Waymo quiere validar el funcionamiento de estos autos en una ciudad altamente congestionada como Nueva York”, apunta Arce.

Añade que, como sucede con el avance de cualquier nueva tecnología, las personas pueden tener temor de subir a estos vehículos, pero que con el tiempo verán que funcionan. Sobre la preocupación de los taxistas, el experto considera que la tecnología robótica o de automatización no busca reemplazar a los humanos, sino hacer que las personas cuyas labores puedan ser realizadas por nuevas tecnologías tengan la oportunidad de hacer otras actividades de mayor nivel.