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Resumen

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Un hombre murió tras caer de la montaña rusa Goliath en el parque Six Flags Over Georgia, en el condado de Cobb. Foto: Captura de video/@AlertaMundoNews/X
Un hombre murió tras caer de la montaña rusa Goliath en el parque Six Flags Over Georgia, en el condado de Cobb. Foto: Captura de video/@AlertaMundoNews/X
Por Agencia EFE

La empresa estadounidense de parques de atracciones Six Flags cerró temporalmente 10 montañas rusas en EE.UU. y Canadá después de que un hombre muriera el lunes en una de ellas, en el estado de Georgia, dijo este martes a EFE un vocero de la compañía

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