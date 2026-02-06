Sobreviviente baleada durante operativo de ICE acudirá al discurso de Donald Trump en el Congreso

Escuchar
Marimar Martínez, residente de Chicago, recibió cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP). Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Por Agencia EFE

Marimar Martínez, una maestra de Chicago y ciudadana estadounidense que recibió cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza en octubre, asistirá al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump a finales de este mes, invitada por el congresista de Illinois Jesús ‘Chuy’ García.

