Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta foto ilustrativa muestra un teléfono con una publicación de Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump que exhibe una imagen del presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. (Foto de Chris DELMAS / AFP).
Esta foto ilustrativa muestra un teléfono con una publicación de Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump que exhibe una imagen del presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. (Foto de Chris DELMAS / AFP).
/ CHRIS DELMAS
Por Agencia EFE

El sospechoso de irrumpir en una cena de gala a la que asistía el presidente Donald Trump comparecerá ante la justicia este lunes para responder por el ataque a tiros, el último episodio de violencia política en un Estados Unidos profundamente dividido.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.