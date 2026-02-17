Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presentador de televisión y escritor estadounidense Stephen Colbert, en la ciudad de Nueva York, el 9 de diciembre de 2025. (ANGELA WEISS / AFP)
El presentador de televisión y escritor estadounidense Stephen Colbert, en la ciudad de Nueva York, el 9 de diciembre de 2025. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

El presentador estadounidense Stephen Colbert denunció que la cadena CBS impidió la emisión de su entrevista con el aspirante demócrata al Senado por Texas, James Talarico, debido a los recientes cambios en la normativa de “tiempo igualitario” impulsados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Secuestro de Nancy Guthrie: qué se sabe del caso, pistas, sospechosos y lo que exigen para liberarla
EEUU

Secuestro de Nancy Guthrie: qué se sabe del caso, pistas, sospechosos y lo que exigen para liberarla

Stephen Colbert denuncia que CBS censuró una entrevista política por temor a represalias de la FCC
EEUU

Stephen Colbert denuncia que CBS censuró una entrevista política por temor a represalias de la FCC

Estados Unidos: Diez esquiadores están desaparecidos tras avalancha en nevado de California
EEUU

Estados Unidos: Diez esquiadores están desaparecidos tras avalancha en nevado de California

Detienen a un hombre armado con una escopeta tras correr hacia el Capitolio de Estados Unidos
EEUU

Detienen a un hombre armado con una escopeta tras correr hacia el Capitolio de Estados Unidos