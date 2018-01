El ex asesor presidencial Steve Bannon reiteró su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que es "un gran hombre", después de la polémica desatada a raíz de que salieran a la luz críticas del ex estratega jefe a una reunión con rusos que mantuvo en 2016 el hijo del mandatario.

Steve Bannon apuntó esta mañana en una charla en Radio Breitbart que "nunca nada se interpondrá" entre él y el presidente, a pesar de que los abogados de Trump le enviaran a última hora de este miércoles un documento legal para que cese en sus declaraciones sobre el gobernante y cumpla el compromiso de confidencialidad que firmó.

Además, el ex asesor elogió la figura de Trump y aseguró que es "un gran hombre" que apoya "día tras día".



La polémica entre ambos llegó después de que este miércoles se publicaran extractos de un libro según el cual Steve Bannon calificó de "traición" y "antipatriota" una reunión en 2016 entre el hijo mayor de Trump, Donald Jr., y un grupo de rusos en busca de documentos que perjudicasen a su rival demócrata, Hillary Clinton.



Según el libro de Michael Wolff, de próxima aparición, Steve Bannon se refirió así a la reunión mantenida en junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York, en la que además de Donald Jr. participaron el yerno del gobernante, Jared Kushner, el entonces jefe de su campaña, Paul Manafort, y la abogada rusa Natalia Veselnitskaya.



El mandatario acusó a su ex asesor de haber "perdido la cabeza" y señaló que no tiene "nada que ver" con su presidencia.



"Steve Bannon no tiene nada que ver conmigo ni con mi presidencia. Cuando fue despedido, no solo perdió su trabajo, perdió la cabeza", afirmó Trump en un duro comunicado difundido este miércoles por la Casa Blanca.



Fuente: EFE