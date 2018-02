Su verdadero nombre es Stephanie Gregory Clifford, pero en el mundo de la industria pornográfica la conocen como Stormy Daniels.

En octubre de 2016 recibió US$130.000 del abogado del el entonces candidato y hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Así lo confirmó el martes el letrado de Trump, Michael D. Cohen, quien admitió que, de su bolsillo, pagó esa cantidad a Clifford, sin especificar el motivo de la transacción.

"Ni la Organización Trump ni la campaña Trump participaron en la transacción con la señora Clifford, ni me reembolsaron el pago, ni directa ni indirectamente", aseguró Cohen al diario The New York Times.



"El pago a la señora Clifford fue legal y no fue una contribución de campaña ni un gasto de campaña de nadie", remarcó el abogado.

El abogado Michael Cohen asegura que el acuerdo con la actriz fue pagado de su bolsillo. (Reuters) El abogado Michael Cohen asegura que el acuerdo con la actriz fue pagado de su bolsillo. (Reuters)

En enero pasado el diario The Wall Street Journal aseguró que Stormy Daniels firmó un acuerdo de confidencialidad para no hablar sobre un supuesto encuentro sexual que tuvo con Trump en 2006 y como parte del mismo habría recibido los US$130.000.

La Casa Blanca y el abogado del presidente estadounidense niegan que ese ese encuentro ocurriera.

¿Quién es Stormy Daniels?

​

Stephanie Gregory Clifford nació en Baton Rouge, en el sureño estado de Luisiana, en 1979.



Stormy Daniels nació dos décadas después, cuando la joven pasó de los clubes de striptease a la industria pornográfica de Estados Unidos.

En el pasado ha explicado que su nombre es un tributo a la hija del bajista de la banda Motley Crue, quien se llama Storm, mientras que Daniels lo eligió por la marca de whisky Jack Daniel's.



En 2002 logró su primer gran contrato con los estudios de películas para adultos Wicked Pictures, compañía en la que escaló rápidamente hasta convertirse en directora en 2004, además de que participó en cintas de Sin City Studios.



En ese tiempo también fue ganadora del premio a la "Mejor Estrella Joven" de la revista Adult Video News (AVN), una de las más conocidas publicaciones de la industria pornográfica en EE.UU.

Sotrmy Daniels es parte de dos de los salones de la fama más conocidos de la industria del cine para adultos de EE.UU. (Getty Images) Sotrmy Daniels es parte de dos de los salones de la fama más conocidos de la industria del cine para adultos de EE.UU. (Getty Images)

Daniels también ha sido guionista y directora de películas para adultos y en 2014 su nombre fue añadido a los salones de la fama de la revista AVN y de la organización X-Rated Critics Organization.



¿Estuvo con Trump?

Clifford tenía 27 años en 2006 y vivía sus mejores momentos como actriz cuando supuestamente conoció a Trump.



Ella misma mencionó ese supuesto encuentro ocurrido en Las Vegasen una entrevista para la revista InTouch en 2011, pero después ya no volvió a hablar del caso públicamente.



Algunos medios han dicho que Clifford estaba en conversaciones para realizar una aparición en televisión en el que hablaría sobre Trump en las semanas previas a la elección.

Medios en EE.UU. aseguran que el acuerdo de confidencialidad firmado por Clifford se cerró un mes antes de la elección presidencial de noviembre de 2016. (Getty Images) Medios en EE.UU. aseguran que el acuerdo de confidencialidad firmado por Clifford se cerró un mes antes de la elección presidencial de noviembre de 2016. (Getty Images)

Pero el 30 de enero pasado, la representante de Daniels publicó una declaraciónen la que la actriz negaba haber tenido una aventura con Trump.



Según el abogado de Trump, Michael D. Cohen, el pago de US$150.000 se realizó para "proteger" a su cliente.



"El hecho de que algo no sea cierto no significa que no pueda perjudicarte o dañarte", dijo a la cadena CNN al ser cuestionado de por qué realizó la transacción.