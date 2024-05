Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos, es la figura central en el juicio penal contra Donald Trump que se desarrolla en Nueva York. El momento más esperado del proceso llegó el martes, cuando la mujer fue presentada como testigo. Durante su testimonio, describió con lujo de detalles su supuesto encuentro sexual con el magnate ocurrido en el 2006 en un hotel de Nevada.

Trump, de 77 años, está acusado en Nueva York de falsificar 34 documentos contables para ocultar el pago de 130.000 dólares destinado a comprar el silencio de Stormy Daniels, en plena recta final de las elecciones presidenciales del 2016, que el millonario republicano ganó frente a la demócrata Hillary Clinton.

Michael Cohen, el exabogado personal de Trump, fue quien hizo el pago de los 130.000 dólares de su bolsillo. Luego el dinero le fue reembolsado. Pero según la Fiscalía, ese reembolso fue registrado como “honorarios legales” en las cuentas de la Trump Organization. Esto hace que el magnate se enfrente cargos por “falsedad de documentos contables” y fraude en escrituras.

Donald Trump, sentado junto a los abogados Emil Bove (izq.) y Todd Blanche, asiste a su juicio por supuestamente encubrir pagos de silencio a Stormy Daniels. (Foto de Charly TRIBALLEAU / AFP). / CHARLY TRIBALLEAU

Hoy Trump y Cohen están peleados y se espera que el abogado también testifique en el juicio.

Trump ha negado haber sostenido relaciones sexuales con Daniels, y su defensa trató sin éxito de que el juez anulara el juicio.

A continuación, el testimonio de Stormy Daniels:

Sus inicios en el cine para adultos

Un dibujo de Stormy Daniels durante su testimonio donde se ve al juez Juan Merchan el 7 de mayo del 2024. (Elizabeth Williams / AP).

Stormy Daniels, de 45 años, llegó al Tribunal Penal de Nueva York vestida con una falda, camisa de tirantes y cárdigan largo de color negro, más unas gafas del mismo color y el pelo desaliñado recogido en una pinza, describió la agencia EFE.

De acuerdo con un reporte de CNN, Daniels comenzó su testimonio contándole al jurado sobre sus primeros años de vida con una madre ausente y cómo llegó a la industria del cine para adultos. Trump estaba presente en la sala. Ella no miró al magnate durante la mayor parte de la jornada.

Explicó que entró al negocio del cine para adultos de manera involuntaria, cuando malinterpretó a una amiga que le dijo que era bailarina. Según Daniels, pensaba que su baile era del mismo estilo que el suyo, “que era ballet jazz y tap, me equivoqué, ella era una bailarina exótica”.

A los 21 años, Daniels ya era modelo de desnudos y finalmente comenzó a aparecer en películas para adultos a los 23 años.

¿Cómo conoció a Trump?

Stormy Daniels, la actriz de cine para adultos, publicó un libro en la que relata su amorío con Trump | Foto: AFP

Interrogada por la fiscal Susan Hoffinger sobre cómo conoció a Trump, Stormy Daniels dijo que su primer encuentro con el magnate fue en julio del 2006, en un torneo de golf en el lago Tahoe, en Nevada, cuando estaba contratada como anfitriona de la productora de cine porno Wicked Entertainment. Específicamente, se trataba del American Century Celebrity Golf Tournament. Él tenía 59 años y ella 27.

Según Daniels, tras conocerse en el evento, cenaron y mantuvieron relaciones sexuales consentidas en una habitación de hotel. Ella manifestó que Trump le dijo que podría aparecer en “El aprendiz”, su programa de telerrealidad.

En ese momento, Trump estaba casado con su actual esposa, Melania, y su hijo menor, Barron, había nacido unos meses antes.

Daniels recordó que al inicio tuvo un breve encuentro con Trump en el campo de golf donde él la llamó inteligente por ser, además de actriz porno, directora y guionista.

Dijo que el exguardaespaldas de Trump, Keith Schiller, organizó una cena entre ella y el millonario. Ella inicialmente se negó debido a otros planes, pero después de hablar con su publicista, aceptó reunirse con Trump en su habitación de hotel.

Daniels cuenta cómo Trump la recibió en el hotel

La actriz de cine para adultos Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels, habla en el Tribunal Federal de Estados Unidos, el 16 de abril de 2018, en el Bajo Manhattan, Nueva York. (Foto de EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AFP) / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

La fiscal Hoffinger le pidió que describiera en detalle cómo era la suite del hotel para ayudar a establecer su afirmación de que ella realmente estuvo allí.

Daniels dijo que la habitación era “tres veces más grande que mi apartamento” y tenía pisos de baldosas blancas y negras. Indicó que los muebles eran “todos pesados y hermosos”.

Luego, dijo que Trump se le apareció por primera vez en la habitación vestido con una pijama de seda. Se parecía a la de Hugh Heffner, bromeó Daniels. Ella le pidió que se cambiara, lo cual hizo.

Daniels dijo que hablaron durante aproximadamente dos horas en la mesa del comedor y aseguró que nunca se sintió amenazada.

“Preguntó sobre los aspectos comerciales. ¿Hay sindicatos? ¿Reciben regalías? ¿Cómo se les paga a las personas? ¿Tienen seguro médico? ¿Qué pasa con las pruebas? ¿Están preocupados por las ETS?”, recordó Daniels, de acuerdo con CNN. “Estaba muy interesado en muchos de los aspectos comerciales, lo cual me pareció muy interesante”, dijo.

Daniels sostuvo que hablaron brevemente sobre Melania Trump.

Trump le dijo sobre su esposa: “No dormimos en la misma habitación”.

Daniels también dijo que lo regañó por ser grosero, lo que la llevó a “darle una nalgada” con una revista que él llevaba, con su cara en la portada. Según ella, él se mostró más amable después de la nalgada.

Trump también le dijo que le recordaba a su hija, según Daniels. “Dijo que me recuerdas a mi hija porque es inteligente, rubia y hermosa y la gente la subestima. La forma en que lo planteó realmente tenía mucho sentido”, afirmó.

Stormy describe el encuentro sexual con Trump

Esta combinación de imágenes creada el 27 de marzo de 2018 muestra a Donald Trump y a Stormy Daniels. (Fotos de MANDEL NGAN y JOE RAEDLE / AFP). / MANDEL NGAN JOE RAEDLE

Tras describir en detalle la habitación del hotel y la conversación que sostuvo con Trump, Daniels dijo que atravesó el dormitorio para ir al baño.

Recordó que al salir del baño, encontró a Trump echado en la cama del dormitorio de forma insinuante y en ropa interior.

Precisó que vestía boxers y una camiseta. “Pensé, Dios mío, ¿qué interpreté mal para llegar hasta aquí?”, dijo a la fiscal Susan Hoffinger.

“Al principio me sobresalté, como si me asustara, no esperaba que hubiera alguien allí, especialmente sin tanta ropa”, declaró. “Se paró entre la puerta y yo. No de manera amenazante. No vino hacia mí, no se abalanzó sobre mí. Nada de eso”, siguió Daniels.

Daniels testificó que se desmayó en ese momento, pero aclaró que no estaba drogada y que no habían estado bebiendo. En ese momento Trump hizo una señal a su abogada Susan Necheles para que formulara una objeción sobre el testimonio del “desmayo”, indicó CNN.

“Hubo un desequilibrio de poder, sin duda. Él era más grande y bloqueaba el camino”, dijo. “No fui amenazada verbal o físicamente”, insistió Daniels.

“Me quité la ropa y los zapatos. Me quité el sostén”, indicó Daniels.

“Lo siguiente que supe es que estaba en la cama”, respondió cuando se le preguntó si recordaba cómo se quitó la ropa, y dijo que no.

Daniels insistió en que no podía recordar “cómo terminó ahí”, pero sí que practicó sexo sin preservativo con Trump.

Daniels señaló que luego volvió a ver a Trump en varias ocasiones y que, en una de ellas, él intentó volver a tener relaciones, pero no pasó nada porque dijo que estaba con el periodo, y esa fue la última vez que se vieron en persona.

Cuando la defensa de Trump la interrogó, Daniels afirmó que odia al político republicano y que quiere que vaya a la cárcel si es declarado culpable.

Pidieron la nulidad del juicio

Juan Merchan tiene 60 años. (New York State Supreme Court).

Tras estas declaraciones, la defensa de Trump intento forzar la nulidad del juicio por el carácter explícito de las declaraciones en las que ella describía el supuesto encuentro sexual con Trump.

El juez Juan Merchan coincidió con el equipo legal de Trump en que los fiscales no deberían de haber hecho algunas de las preguntas que hicieron a Daniels, pero no consideró que eso mereciese invalidar el juicio.

De acuerdo con la agencia EFE, Trump escuchó las declaraciones mirando al frente con el ceño fruncido y después de la pausa de la comida, el magnate se reclinó en su silla y cerró sus ojos por largos periodos de tiempo.

El pago por su silencio

La actriz de cine para adultos Stormy Daniels firma autógrafos en la Feria Venus de Entretenimiento Erótico y Estilo de Vida el 12 de octubre de 2018 en Berlín. (Foto de Tobias SCHWARZ / AFP). / TOBIAS SCHWARZ

Stormy Daniels dijo que en el 2015, después de que Trump lanzó su campaña para la Presidencia de Estados Unidos, su entonces publicista Gina Rodríguez intentó vender su historia. Pero no hubo mucho interés.

La testigo dijo que en el 2016 se enteró de que el magnate y su abogado Michael Cohen querían comprar su silencio.

Ella aceptó 130.000 dólares por guardar silencio.

La defensa de Trump dejó entrever al jurado que ese pago podría considerarse una extorsión por parte de la actriz y su abogado.

Pero Daniels dijo en su testimonio que el dinero no era la razón por la que aceptó el trato y que quería que se llegara a un acuerdo rápidamente porque estaba preocupada por una amenaza que recibió y porque no quería que su pareja de entonces supiera del encuentro que había tenido con Trump.

La defensa de Trump intentó desmentir estos argumentos apuntando a incoherencias en el testimonio de Daniels a lo largo de los últimos años.

Además, los abogados defensores intentaron varias veces pintar a la actriz como una mentirosa impulsada por la codicia, usando extractos de un libro autobiográfico en el que Daniels relata su historia con una versión distinta de los hechos.