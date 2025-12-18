Susie Wiles, la jefa de gabinete y experimentada asesora de Trump, quien dijo que el presidente “tenía la personalidad de un alcohólico”

La jefa de gabinete de Donald Trump, Susie Wiles se vio envuelta en una polémica desde el martes 16 por la publicación de un artículo de la revista Vanity Fair, en el que se la citaba textualmente afirmando que el mandatario “tiene la personalidad de un alcohólico”.

La nota era parte de una serie de reportajes sobre el entorno más íntimo de Trump y en ella se explicaba que la jefa de gabinete hizo tales afirmaciones aludiendo a que aprendió a lidiar con estos perfiles debido a su experiencia con su padre, quien luchó contra su adicción a la bebida durante parte importante de su vida.

Según el artículo, Wiles afirmaba que Trump tiene “la personalidad de un alcohólico” y que “él opera con la idea de que no hay nada que no pueda hacer”.

En efecto, Susie Wiles tuvo palabras sobre otras personalidades que forman parte del gobierno o estuvieron en algún momento en el círculo cercano de Trump.

Sobre JD Vance, el vicepresidente, dijo que era un “fanático de la derecha y “fue un teórico de la conspiración durante una década”; mientras que llamó al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., “el peculiar Bobby”. También se refirió a Elon Musk, diciendo que era un consumidor “declarado de ketamina” y criticó a Pam Bondi por su gestión del caso de Jeffrey Epstein.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, fue una de las figuras citadas de forma desfavorable en el artículo de Vanity Fair. (Jim WATSON / AFP) / JIM WATSON

Wiles respondió a la publicación por medio de una publicación en la red social X, en la que denunciaba que Vanity Fair había descontextualizado sus declaraciones para crear “una narrativa abrumadoramente caótica y negativa” sobre el gobierno.

El mismo Donald Trump salió en defensa de la jefa de gabinete, señalando que el autor del texto, Chris Whipple, la había “engañado.

Independientemente de lo discursivo, el presidente estadounidense siente un particular aprecio por Wiles, quien es una asesora política con más de 40 años de experiencia y una de las principales gestoras de su victoria electoral en el 2024.

Décadas de experiencia

Nacida como Susan Summerall, Wiles nació en Nueva Jersey en 1957 y es la primera hija de Katharine Jacobs y del fallecido Pat Summerall, famoso por haber sido jugador de fútbol americano y comentarista deportivo.

Su relación con este último fue tirante debido al alcoholismo y falta de presencia de su progenitor. Con el paso del tiempo la relación mejoró y ambos se reconciliaron, siendo ella un gran apoyo en la lucha de su padre por rehabilitarse.

Tras completar su educación básica en su ciudad natal, ingresó a la Universidad de Maryland de donde egresó como licenciada en inglés en 1978. Durante ese periodo ingresó a trabajar como asistente del también exjugador de fútbol americano Jack Kemp, quien fue colega de su padre y por entonces había ingresado a la política como representante en el Congreso de Estados Unidos.

Esa fue su primera experiencia trabajando de forma directa con el Partido Republicano, en el que fue parte de la campaña electoral de Ronald Reagan en 1980 y tras su victoria laboró en la Oficina de Programación de la Casa Blanca. El buen trabajo de Wiles en el entorno de Reagan la llevó a ser asesora de Raymond Donovan, quien por entonces era secretario de Trabajo.

Wiles participó en la campaña de Ronald Reagan. (Foto: AFP) / MIKE SARGENT

En este periodo contrajo matrimonio con Lanny Wiles, de quien tomó el apellido y con quien tuvo dos hijos. La pareja se divorció en el 2017.

En lo que resta de los años 80 siguió trabajando con los republicanos y a finales de esa década se mudó a Florida. Desde ahí se involucró de forma activa en la política de la ciudad de Jacksonville, donde fue directora de comunicaciones de John Delaney y su jefa de gabinete en 1997 cuando este llegó a la alcaldía. Cuando John Peyton sucedió a Delaney en el cargo, Susan Wiles también fue una de sus asesoras más importantes.

Dentro de su actividad en aquella época, también tuvo presencia en el sector privado en consultoras y otras entidades del sector privado como lobista, pero volvió frecuentemente a la asesoría política, participando en la victoria electoral de Rick Scott en el estado de Florida (2010) y también en la de Ron DeSantis (2018).

En medio de estos trabajos, fue nombrada directora de la primera campaña presidencial de Donald Trump para Florida, al que había conocido las elecciones primarias del Partido Republicano en el 2015.

Asesora clave

Por ese entonces Wiles ya tenía una excelente reputación en el entorno republicano y su registro reciente tenía como gran logro que Scott se convirtiera en gobernador de Florida, a pesar de que este tenía muy poco pasado político relevante.

Su designación como jefa de la campaña presidencial de Trump en Florida confirmó su buen accionar a los ojos del futuro presidente, pues se considera que tuvo un papel clave en el convencimiento del electorado de ese territorio. Si hasta entonces se le consideraba un “estado péndulo”, a partir de ese momento y a lo largo de la última década se ha convertido en nuevo bastión electoral republicano.

Antes de la campaña electoral del 2020 las buenas relaciones que Susie Wiles tenía con Ron DeSantis se habían roto, pues el gobernador acusaba a la asesora de tráfico de influencias y de haber filtrado información que lo comprometía tras desencuentros previos, algo que ella siempre negó.

Según medios como Politico y The New York Times, De Santis convenció a Trump de no contar con Wiles para su segunda campaña presidencial; no obstante, el líder del Partido Republicano decidió recurrir nuevamente a Wiles luego de que las encuestas comenzaran a mostrar que Joe Biden lo superaba en intención de voto dentro de ese foco electoral clave.

El entorno de Donald Trump estaba convencido de que la presencia de Susie Wiles era crucial para ganar en Florida y, aunque Biden se impuso finalmente en los comicios, Trump volvió a obtener el voto mayoritario del estado del sureste estadounidense.

Luego de esos comicios, Wiles se convirtió en la principal gestora de la agenda política de Trump, que le había otorgado su total confianza, y también trabajó en la preparación de las elecciones de medio término del 2022.

Finalmente, fue la jefa de la campaña presidencial del 2024 que llevó a Trump de vuelta a la Casa Blanca, tras lo cual se convirtió en la jefa de gabinete de la Casa Blanca, siendo la primera mujer en ocupar dicho cargo.

‘La dama de hielo’

Wiles era anteriormente vista como parte del ala más tradicional del Partido Republicano y ha sido clara al afirmar que es una persona de perfil más moderado. Más allá de su propia percepción, se considera que es un nexo entre el entorno MAGA (‘Make America Great Again’) de Trump con la línea que mantiene la vieja guardia de su agrupación.

Wiles es considerada una de las personas más poderosas en el interior de la Casa Blanca.

La misma jefa de Gabinete admite que “el Partido Republicano de hoy es diferente” y considera que es necesario adaptarse a las necesidades del nuevo contexto político estadounidense.

“Al principio de mi carrera, las cosas como los modales importaban y se esperaba un cierto nivel de decoro (…) Hay cambios con los que debemos vivir para lograr las cosas que estamos tratando de hacer”, dijo tiempo atrás en una entrevista con Politico sobre esas ideas.

La prensa y analistas de Estados Unidos la consideran una de las estrategas políticas más importantes del país y la gran artífice de la victoria electoral de Donald Trump en el 2024.

En medio de las personalidades explosivas —y muchas veces impredecibles— del Movimiento MAGA, la asesora principal dotó de orden y mayor eficiencia operativa a la candidatura republicana. El mismo Donald Trump la llama ‘La Dama de Hielo’ por su serenidad en momentos de presión y la considera un pilar de su reelección indicando que lo ayudó a “lograr una de las victorias políticas más grandes” en la historia de su país.