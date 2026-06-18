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Un guía turístico se detiene con su carruaje tirado por caballos junto a una fuente en Central Park en un día caluroso, el 3 de agosto de 2022, en la ciudad de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
Un guía turístico se detiene con su carruaje tirado por caballos junto a una fuente en Central Park en un día caluroso, el 3 de agosto de 2022, en la ciudad de Nueva York. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

El paseo en carruajes de caballos del que disfrutan turistas y residentes de Nueva York fue suspendido este jueves tras conocerse la muerte de un turista de 18 años que usaba el servicio en Central Park junto a sus padres cuando hubo un accidente.

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