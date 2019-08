El trágico cambio de la modelo latina que cayó en las drogas y que deambula en Nueva York

Nueva York. Suzy Pérez fue una reconocida bailarina y modelo de origen dominicano-puertorriqueño, que debutó entre los años noventa y principios del 2000, luego de posar para las portadas de importantes revistas de moda de Estados Unidos y bailar para los shows y videos musicales de prestigiosos cantantes como Jennifer López, Daddy Yankee y Puff Daddy.

No obstante, su vida dio un giro inesperado luego de haber sido 'engañada' por una agencia de modelaje italiana que le había hecho firmar un contrato para ser la imagen de esta, pero que resultó siendo una red de prostitución. Así lo aseguró Pérez a la reportera Gelena Solano en entrevista para Univisión. Solano encontró días antes a la exmodelo deambulando por Nueva York como habitante de calle.

Suzy tiene un hijo llamado Savion Pérez, conocido como Jehew Green, de 19 años, quien siendo todavía un niño se separó de su madre. Actualmente es ilustrador y activista y trabaja a tiempo parcial en una tienda de comestibles.

¿Qué dice su hijo?

A través de su cuenta de Instagram, Savion ha salido a expresar la indignación que siente por las publicaciones que han comenzado a salir en redes sociales de su madre caminando por las calles neoyorquinas escudriñando entre las basuras y durmiendo cerca de una estación de metro.

"Mi madre no es un tema de redes sociales, ella es una mujer luchando contra la adicción y ustedes están enfermos si piensan que van a recibir alguna atención por publicar esto", fueron las palabras de su hijo en una historia de Instagram, en la que pide el cese de estas publicaciones, que en realidad no ayudan a su madre a superar la drogadicción.

De hecho, el joven ha asegurado que su madre hoy en día sufre de depresión bipolar, esquizofrenia, demencia, además de tener una hernia de disco y sufrir de un grave trauma infantil que "ha reprimido durante toda su vida".

Por este motivo, Savion organizó una campaña a través de Go Fund Me, una plataforma de financiación colectiva en Estados Unidos, con el fin de recaudar fondos para que su madre comience un proceso de rehabilitación y logre dejar las calles del vecindario de Washington Heights, en Nueva York, para "tener una nueva vida" que no la exponga a las drogas ni a la calle, como él mismo aseguró.

Suzy Pérez, exbailarina de Jennifer López. Foto: Instagram: @elgordoylaflaca, vía El Tiempo de Colombia

Aunque el fondo fue creado hace seis días, y especifica que la meta son 10.000 dólares. 277 donantes ya han contribuido con la suma de 4.034 dólares.

Savion Pérez también comentó en Go Fund Me que para él ha sido difícil conseguir otro trabajo, ya que es una persona trans, queer y negra, razones por las cuales no ha encontrado apoyo ni siquiera por parte de su padre. Por eso, el joven inició la campaña que espera recolectar la mayor cantidad de dinero para ayudar a la exmodelo.