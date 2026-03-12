Escuchar
Fuerzas del orden permanecen en el lugar en la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, Michigan, un suburbio de Detroit, el 12 de marzo de 2026, después de que un agresor condujera un vehículo contra el edificio. (JEFF KOWALSKY / AFP)
Por Agencia AFP

Un hombre murió el jueves tras atacar una sinagoga en las afueras de Detroit, Michigan, en lo que los investigadores consideran “un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía”, cuando las fuerzas de seguridad del país están en alerta máxima desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente.

