Un grupo de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, California (EE.UU.), en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Caroline Brehman
Un grupo de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, California (EE.UU.), en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Caroline Brehman
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Guardia Nacional se despliega en Memphis por orden de Trump
Resumen de la noticia por IA
Guardia Nacional se despliega en Memphis por orden de Trump

Guardia Nacional se despliega en Memphis por orden de Trump

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente estadounidense ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Memphis, Tennessee, , informó este jueves el departamento militar del estado.

Trump logró el despliegue de efectivos militares en las calles de tres ciudades -Los Ángeles, Washington y Memphis- mientras que la justicia hasta ahora logró bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en Portland y Chicago.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Jueza de Estados Unidos bloquea despidos de Trump por cierre de Gobierno

“Los hombres y mujeres de la con tareas como patrullas de seguridad comunitaria, seguridad local y control de tráfico en apoyo a los esfuerzos continuos para reducir el crimen y promover la seguridad pública en Memphis”, dijo el Departamento Militar del estado.

Las tropas están “bajo órdenes federales del presidente y autorización del gobernador (republicano de Tennessee) Bill Lee”, agregó ese departamento.

Después de que el despliegue en Portland fuera bloqueado temporalmente por un tribunal, Trump consideró el uso de la Ley de Insurrección, que permite al presidente desplegar el ejército dentro de s para suprimir rebeliones.

Fotografía tomada de la cuenta oficial @GregAbbott_TX en la red social X del gobernador de Texas Greg Abbott donde aparecen integrantes de la Guardia Nacional de Texas embarcando en un avión rumbo a Chicago. Foto: EFE/Greg Abbott
Fotografía tomada de la cuenta oficial @GregAbbott_TX en la red social X del gobernador de Texas Greg Abbott donde aparecen integrantes de la Guardia Nacional de Texas embarcando en un avión rumbo a Chicago. Foto: EFE/Greg Abbott

Un tribunal federal de apelaciones confirmó este jueves la suspensión del despliegue de tropas de la y sus alrededores, alegando que la administración Trump no había demostrado que las condiciones en la ciudad de Illinois, la tercera más grande de Estados Unidos, justificaran la medida.

Trump ha sido acusado de un creciente autoritarismo al intentar deportar a inmigrantes indocumentados mediante redadas realizadas por , lo que ha provocado acusaciones de abusos de derechos y detenciones ilegales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles 15 de octubre que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC