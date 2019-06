Trump afirma que ataque a petroleros en golfo de Omán estaba "firmado" por Irán

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este viernes las acusaciones a Irán de ser responsable de los ataques a dos petroleros en el golfo de Omán, y dijo que el incidente estaba "firmado" por Teherán.

"Irán lo hizo", aseguró Trump en una entrevista en la cadena Fox, luego de que el ejército de Estados Unidos publicara imágenes que mostraban a un patrullero marítimo iraní retirando una "bomba lapa sin explotar" de uno de los petroleros.

► Japón pide a sus buques que extremen la precaución en zona de reciente ataque



► Los marinos del petrolero japonés en mar de Omán dicen haber visto un "objeto volador"

Los ataques, llevados a cabo el jueves cerca del estrecho de Ormuz, no ha sido reivindicado e Irán niega cualquier responsabilidad.

Trump descartó también un eventual cierre del estrecho, una de las principales vías para el transporte de petróleo del mundo.

Los iraníes "no van a cerrar (el estrecho), no se cerrará, no se cerrará en mucho tiempo y lo saben. Ya se les ha dicho en los términos más fuertes", advirtió el presidente de Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, afirmó el jueves en un discurso solemne que el "gobierno de Estados Unidos cree que la República Islámica de Irán fue responsable de los ataques" en el golfo de Omán.

Dos petroleros quedaron el jueves a la deriva y en llamas tras ataque en el Golfo de Omán. (Foto: AFP) Dos petroleros quedaron el jueves a la deriva y en llamas tras ataque en el Golfo de Omán. (Foto: AFP)

Se desconoce aún el origen del ataque a los dos petroleros, uno propiedad de una empresa noruega y el otro de una japonesa.

Los ataques se produjeron un mes después de que cuatro buques, tres de ellos petroleros, sufrieran incidentes similares en la misma zona. Washington apuntó entonces a Teherán como responsable de los ataques.

Irán, que el jueves recibió al primer ministro japonés, Shinzo Abe, desmintió cualquier implicación en estos ataques.

Fuente: AFP