Nueva York. Policías de Nueva York abatieron este miércoles a un hombre negro que portaba un tubo que los agentes confundieron con un arma, en un episodio que produjo tensiones en la localidad de Brooklyn en medio de la actual controversia nacional sobre la violencia policial.

El hecho ocurrió poco antes de las 17:00 locales (21:00 GMT), en Crown Heights, una zona mayoritariamente negra de Brooklyn.



Un responsable de la policía, Terence Monahan, afirmó en una rueda de prensa en la noche del miércoles que los agentes intervinieron tras recibir "tres llamadas diferentes" que señalaban de la presencia de "un hombre con un arma, apuntando a la gente en la calle".



Afirmó además que cámaras de seguridad "corroboraron" esa descripción.



A la llegada de los oficiales "el sospechoso asumió una postura de tiro con las dos manos sobre el objeto y apuntando hacia los policías", describió Monahan.



Cuatro policías le dispararon después de eso, hiriéndole con 10 balazos y matándole.



El hombre fue identificado como Saheed Vassell, de 34 años, por el diario Daily News.



Luego los agentes descubrieron que no se trataba de un arma sino de un "tubo con una especie de botón", dijo Monahan.



Poco después del tiroteo, decenas de personas se reunieron en el lugar de los hechos para enfrentar -a momentos en medio de tensión- a los policías desplegados en el lugar.



Según medios locales, la víctima solía frecuentar la zona y presentaba problemas mentales pero no de violencia.



Este incidente, en el día del 50 aniversario de la muerte de Martin Luther King, se produce poco después de las manifestaciones de los últimos días en Sacramento, California, para denunciar la muerte de Stephon Clark, un joven negro no armado que fue abatido por la policía el pasado 18 de marzo.



Fuente: AFP