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Voluntarios rescatan una víctima mortal este jueves, entre los escombros de edificios afectados por los terremotos en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R.
Voluntarios rescatan una víctima mortal este jueves, entre los escombros de edificios afectados por los terremotos en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R.
/ Ronald Peña R.
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas estadounidenses están “movilizándose rápidamente” para ayudar al Gobierno de Venezuela en los esfuerzos de rescate y recuperación tras los dos terremotos del miércoles, informó este jueves el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom).

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