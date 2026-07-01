Fuentes de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, consideran el intento de la líder opositora venezolana María Corina Machado de regresar a Venezuela un acto de “oportunismo político grotesco” tras los recientes terremotos, según informó el medio Axios.
De acuerdo con el reporte, divulgado este miércoles, funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca expresaron su malestar por los intentos de Machado de regresar a Venezuela en el contexto de la emergencia humanitaria, señalando que sus acciones han generado “drama innecesario” dentro del Departamento de Estado.
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“Es oportunismo político y es grotesco”, afirmó un alto funcionario de la Administración citado por Axios, mientras que otro sostuvo que la dirigente “quiere una sesión de fotos repartiendo nuestra ayuda” y que “esto tiene que ver con sus propios intereses”.
El sismo de Venezuela ocurrido la semana pasada, que han dejado ya al menos 2.295 muertos y más de 11.000 heridos, ha provocado tensiones políticas debido a que Machado ha insistido en querer volver a su país en medio de la crisis pero Washington ha insistido en que la prioridad en este momento son las tareas de rescate.
Este miércoles, organizaciones opositoras venezolanas en Estados Unidos exigieron este jueves al presidente Donald Trump que cambie su relación con el “gobierno tutelado” de Delcy Rodríguez, al criticar que Washington se declare “complacido” con las labores de reconstrucción tras el doble terremoto.
Las principales organizaciones de exiliados en Doral, ciudad al sur de Florida que tiene la mayor proporción de venezolanos en EE.UU., acusaron a la presidenta interina del país sudamericano y a los funcionarios gubernamentales de entorpecer los esfuerzos civiles de rescate y distribución de ayuda.
Previo al terremoto, y durante los últimos meses, la Administración Trump ha mostrado su aprobación a Rodríguez, quien ha accedido a los acuerdos comerciales, mineros y principalmente petroleros exigidos por Washington, desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
Video que documenta las devastadoras imágenes de los dos terremotos mortales de magnitudes 7,2 y 7,5 en Venezuela, con colapsos de edificios en Caracas y La Guaira, 164 fallecidos y más de 970 heridos. Incluye testimonios de sobrevivientes, evacuaciones en centros comerciales y daños materiales graves.
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