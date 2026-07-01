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Resumen

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La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Federico PARRA / Jim WATSON / AFP)
La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Federico PARRA / Jim WATSON / AFP)
Por Agencia EFE

Fuentes de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, consideran el intento de la líder opositora venezolana María Corina Machado de regresar a Venezuela un acto de “oportunismo político grotesco” tras los recientes terremotos, según informó el medio Axios.

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