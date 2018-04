Así testificó Mark Zuckerberg durante su segundo día de audiencia [FOTOS]

- / -

“El internet adquiere importancia creciente alrededor del mundo en la vida de la gente y me parece inevitable que haya cierta regulación”, dijo Zuckerberg en declaraciones ante la Comisión de Energía y Comercio de la cámara baja. “Por eso, mi posición no es que no debe haber regulación sino que se debe ser cuidadoso con la regulación que se impone” (Foto: AFP)