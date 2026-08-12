Un helicóptero Apache de la base militar de Ford Hood se estrelló este miércoles en el centro de Texas y causó dos víctimas mortales, según informaron autoridades locales.
La aeronave, un helicóptero de ataque AH-64, se precipitó sobre un campo cerca de la localidad de Salado, a unos cincuenta kilómetros de la mencionada base del Ejército de Tierra estadounidense, según informó un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Bell -citado por Fox News-.
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El accidente se registró aproximadamente a las 13.34 hora local (18.34 GMT) y provocó un gran incendio que ha quemado árboles y pastos y ha obligado a realizar evacuaciones y a movilizar equipos de emergencia para controlar las llamas.
Tanto Fort Hood como la Oficina del Sheriff confirmaron el fallecimiento de los dos ocupantes de la aeronave -cuyas identidades no se han revelado- y explicaron que el accidente no ha provocado más heridos.
Por el momento, la instalación militar no ha ofrecido más información con respecto a las posibles causas del siniestro.
Fort Hood alberga a unos 53.000 militares, entre residentes y familiares y personal externo, y se sitúa a unos 110 kilómetros al norte de Austin, la capital de Texas.
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