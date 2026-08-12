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Resumen

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Un helicóptero AH-64D Apache Longbow del 1er Batallón del 101º Regimiento de Aviación, con base en la Base de Operaciones Avanzadas Speicher, Irak. (Tech. Sgt. Andy Dunaway / Fuerza Aérea de los Estados Unidos)
Un helicóptero AH-64D Apache Longbow del 1er Batallón del 101º Regimiento de Aviación, con base en la Base de Operaciones Avanzadas Speicher, Irak. (Tech. Sgt. Andy Dunaway / Fuerza Aérea de los Estados Unidos)
/ Tech. Sgt. Andy Dunaway
Por Agencia EFE

Un helicóptero Apache de la base militar de Ford Hood se estrelló este miércoles en el centro de Texas y causó dos víctimas mortales, según informaron autoridades locales.

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