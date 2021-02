Una hispana se salvó de milagro al salir de su vehículo antes de que fuese aplastado por un camión en un dramático accidente ocurrido en una carretera con hielo en el norte de Texas en Estados Unidos.

Según informa la cadena “Telemundo”, Elvira Herrera, que trabaja en un hospital de la ciudad de Fort Worth en Texas, dijo que “por unos segundos ya no la contaba. (...) Fue una experiencia muy fea”.

Al menos seis personas murieron y 65 más resultaron heridas luego de un accidente que involucró a más de 130 vehículos en una autopista de Texas que estaba resbalosa por el hielo formado a raíz de una intensa tormenta invernal.

Herrera se estaba desplazando hasta su centro de labores cuando ocurrió el fatídico accidente. “Al momento en que yo quise frenar y frenar despacito, ya mi carro agarró el hielo”, relató.

Su vehículo impactó con otro en la carretera y empezó a salir humo. En ese momento, Herrera entendió que debía salir rápido de su automóvil.

Segundos después, un camión de 18 llantas chocó contra su auto. “Si yo no hubiera visto el humo saliendo del carro, yo me hubiera quedado allí dentro y no sé si la hubiera librado”, puntualizó.

En el momento de su escape, Herrera se golpeó con una barda y se hirió la rodilla. Sin embargo, ya se encontraba fuera de peligro.

El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, en momentos en que muchos trabajadores de hospitales y miembros de equipos de emergencia se dirigían al trabajo o a casa, y algunos de ellos resultaron involucrados en el accidente, incluyendo agentes de la policía, informaron las autoridades.

La tormenta se produjo debido a que el vórtice polar — una corriente de aire que por lo general se ubica sobre los polos de la Tierra— se ha movido cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, lo que resulta en bajas temperaturas más al sur de lo usual, explicó Steve Goss, del Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Nacional de Meteorología en Norman, Oklahoma.

Con información de AP.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR