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El Angerona, un buque petrolero que, según se informa, transportaba medio millón de galones de petróleo venezolano, en el puerto de Corpus Christi en Corpus Christi, Texas, el 27 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El Angerona, un buque petrolero que, según se informa, transportaba medio millón de galones de petróleo venezolano, en el puerto de Corpus Christi en Corpus Christi, Texas, el 27 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El primer cargamento de petróleo venezolano procedente del acuerdo entre Estados Unidos y la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) llegó este martes a Texas para ser vendido por el Gobierno estadounidense a refinerías operadas por ExxonMobil y Citgo.

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