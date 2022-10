¿No le digas a nadie que te los di, ok?, le dice Donald Trump al periodista Bob Woodward un día de diciembre del 2019. El entonces presidente de Estados Unidos se refiere a unas cartas que le envió el líder norcoreano Kim Jong-un, documentos considerados clasificados y que forman parte de los papeles que el magnate se llevó a su residencia de Mar-a-Lago cuando dejó la Casa Blanca.

Trump se los mostró a Woodward mientras le advertía que debía “tratarlos con respeto”. Un mes después, en otra entrevista, el periodista le pidió ver las cartas de respuesta que el presidente le mandó a Kim. “Esas son ‘top secret’”, le dijo, según lo revelado en el nuevo audiolibro: “Las grabaciones de Trump: 20 entrevistas de Bob Woodward con el presidente Trump”, que saldrá el próximo 25 de octubre y del que se han conocido algunos extractos.

Woodward, uno de los periodistas más respetados del mundo, fue quien destapó junto a Carl Bernstein el escándalo Watergate que terminó con la salida de Richard Nixon del poder en 1974. El hombre de prensa, que ha publicado libros sobre anteriores presidentes, ya había escrito tres sobre la gestión de Trump, uno de los mandatarios más polémicos que ha pisado la Casa Blanca.

“Fear”, “Range” y “Peril” es la trilogía escrita por el veterano reportero, el último en coautoría con Robert Costa, de “The Washington Post”.

"Rage" o "Rabia" es uno de los libros de la trilogía de Bob Woodward sobre la administración Trump. AFP / SCOTT OLSON

Esta vez se trata de un audiolibro que demuestra que el expresidente sí sabía que las cartas de Kim -se intercambiaron 27 en total- eran confidenciales, pese a sus reclamos de que no lo eran cuando se descubrió que se las había llevado a su residencia de Florida junto a más de 180 documentos clasificados, 25 de ellos marcados como ‘top secret’, que debieron entregarse en su momento a los Archivos Nacionales, pero que tuvieron que ser requisados por el FBI.

“Las grabaciones de Trump”, o “The Trump Tapes”, contiene ocho horas de entrevistas que le hizo Woodward al expresidente entre el 2016 y 2020 , y se trata de las grabaciones más extensas que hay del exmandatario hablando sobre su gestión.

“Escuchar a Trump es una experiencia completamente diferente a leer las transcripciones o escuchar fragmentos de entrevistas en televisión o en Internet”, señala Woodward en la introducción del audiolibro.

“Es tosco, profano, conflictivo y engañoso. Su lenguaje es a menudo vengativo. Sin embargo, también suena atractivo y ameno, riendo (...). Trata de ganarme, venderme su presidencia. Es un vendedor a tiempo completo”, agrega. “Quería poner la mayor parte de la voz de Trump, sus propias palabras, para el registro histórico y para que la gente pudiera escuchar, juzgar y sacar sus propias evaluaciones”.

Puro instinto

En algunos de los extractos que ya ha difundido la cadena CNN y “The Washington Post”, Trump habla sobre la falta de estrategia ante la amenaza nuclear de Corea del Norte y que se basó en sus instintos.

“No. No. Fue diseñada por cualquier razón, fue diseñada. ¿Quién sabe? Instintivamente. Hablemos de instinto, ¿de acuerdo?”. dijo Trump. “Porque en realidad se trata de que no sabes lo que va a pasar. Pero fue una retórica muy áspera. La más áspera”.

A continuación, Trump ordenó a sus asesores que le mostraran a Woodward sus fotos con Kim en la zona desmilitarizada en la península coreana, la línea que divide el Norte del Sur. “Este soy yo y él. Esa es la línea, ¿verdad? Entonces pasé por encima de la línea. Muy bien. ¿Saben? Bastante bien. ¿Verdad?”, dijo el entonces presidente.

El expresidente Donald Trump presumía de la buena relación que tenía con el líder norcoreano Kim Jong-un, con quien intercambió decenas de cartas. AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

El audiolibro corrobora una vez más el ego sobredimensionado de Trump y la buena química que logró no solo con Kim, sino con Vladimir Putin y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, todos presidentes autoritarios.

En las largas horas de conversación que tuvo con Woodward, Trump confiesa que tenía mejores relaciones con los líderes que son “más duros y malos”.

“Me llevo muy bien con Erdogan, a pesar de que se supone que no se puede porque todo el mundo dice que es un tipo horrible. Pero sabes que para mí funciona bien”, le dijo Trump en enero del 2020.

“Es curioso, las relaciones que tengo, cuanto más duras y malas son, mejor me llevo con ellas. ¿Sabes?”, continuó. “Los fáciles son los que a lo mejor no me agradan tanto o no me llevo tan bien”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, no estuvo al margen de las conversaciones: “Me agrada Putin. Nuestra relación debería ser muy buena. Hice campaña para llevarme bien con Rusia, China y todos los demás. Llevarse bien con Rusia es algo bueno, no malo, ¿de acuerdo? Especialmente porque tienen 1.332 jodidas cabezas nucleares”.