icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo de la fachada del edificio del periódico The Washington Post en Washington. EFE/Jim Lo Scalzo
Fotografía de archivo de la fachada del edificio del periódico The Washington Post en Washington. EFE/Jim Lo Scalzo
Por Agencia EFE

El periódico The Washington Post no publicará fotografías de los actos que tiene previsto el presidente estadounidense, Donald Trump, este lunes en Nueva York en solidaridad con tres medios vetados en la Casa Blanca y después de que las principales televisiones también suspendieran hoy su cobertura presidencial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.