Rupert Murdoch, presidente ejecutivo de News Corp y presidente de Fox News, y Lachlan Murdoch, copresidente de 21st Century Fox, en Sun Valley, Idaho, el 13 de julio de 2017. (Foto de Drew ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
Rupert Murdoch, presidente ejecutivo de News Corp y presidente de Fox News, y Lachlan Murdoch, copresidente de 21st Century Fox, en Sun Valley, Idaho, el 13 de julio de 2017. (Foto de Drew ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
/ DREW ANGERER
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump dice que los Murdoch seguramente estarán en la directiva de TikTok en EE.UU.
Resumen de la noticia por IA
Trump dice que los Murdoch seguramente estarán en la directiva de TikTok en EE.UU.

Trump dice que los Murdoch seguramente estarán en la directiva de TikTok en EE.UU.

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de EE.UU., , dijo este domingo que cree que los magnates de la comunicación y su hijo seguramente tendrán un asiento en la junta directiva de la empresa que operará en suelo estadounidense.

Lamento tener que decirte esto, pero un tal Lachlan (Murdoch) está involucrado (en la nueva corporación que controlará la popular aplicación en EE.UU.)”, le dijo hoy Trump al periodista Peter Doocy durante una entrevista en la cadena Fox News.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump, abierto a ayudar a defender Polonia y región báltica si Rusia acelera incursiones

Tras resolverse recientemente el litigio familiar sobre el fideicomiso Murdoch, Lachlan Murdoch se ha consolidado en los puestos de presidente ejecutivo y director general de Fox Corporation.

A su vez, en la reciente demanda por difamación -en la que ha pedido 15.000 millones de dólares en reparaciones por la publicación de una carta que supuestamente envió al pederasta Jeffrey Epstein- Trump ha incluido al diario The Wall Street Journal y varios de sus periodistas, y a su matriz News Corp y al presidente de la misma, Rupert Murdoch, al que también mencionó hoy.

Lachlan Murdoch… Rupert (Murdoch) probablemente también estará en el grupo (directivo), creo que ambos estarán”, añadió hoy Trump en la entrevista.

También, mencionó que es probable que el presidente ejecutivo del gigante tecnológico, Larry Ellison, y el director ejecutivo de Dell Technologies, Michael Dell, también participarán en la compra de derechos de TikTok para EE.UU. y en la empresa resultante.

Hay otras personas, gente muy importante y destacada”, comentó Trump.

Además son patriotas estadounidenses, aman este país. Así que creo que lo harán muy bien”, concluyó el republicano.

MÁS INFORMACIÓN: Principal senador demócrata advierte que Trump encamina a Estados Unidos “a una dictadura”

En 2024 el Congreso estableció que, para proteger la seguridad nacional, TikTok deberá ser cerrada en EE.UU. si no se establece una sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano lo suficientemente desligada de la matriz china, ByteDance, especialmente en lo referente al acceso que Beijing pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

La Casa Blanca ha dicho que “seis de los siete asientos” de la junta directiva de la nueva empresa corresponderán a empresas de EE.UU., de las que se daba por hecho a Oracle, al fondo de capital riesgo Andreessen Horowitz y al fondo privado Silver Lake, y se da por hecho que la participación restante corresponderá a ByteDance.

La Casa Blanca también ha asegurado que el acuerdo para establecer la nueva corporación seguramente se firme “en los próximos días” y que “la gestión de datos y la privacidad (de los usuarios) estarán a cargo de Oracle” y que “el algoritmo también estará controlado por EE.UU.”.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC