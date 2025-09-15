Washington logra un acuerdo con China para que TikTok EE.UU. pase a control estadounidense

Escucha la noticia
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este lunes un acuerdo con China sobre TikTok para que su propiedad quede en manos estadounidenses, aunque rehusó dar detalles de la operación.
“El marco del acuerdo es que (TikTok) cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos, pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes. Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo”, dijo Bessent en referencia a la llamada que mantendrán los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.
“No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo porque es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado”, añadió Bessent en declaraciones a los medios en Madrid ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, donde se reunió con la delegación china.
Minutos antes de las declaraciones de Bessent el presidente Trump anunciaba en su red social un acuerdo que iba a “encantar” a los jóvenes estadounidenses.
Trump había establecido de plazo hasta el 17 de septiembre para que la matriz china de TikTok, ByteDance, vendiera la filial de la red social en EE.UU., ya que no veía con buenos ojos que el Gobierno de Pekín pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos.
Bessent y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, explicaron que el pacto ha sido posible gracias a la intervención de Trump y a la “gran consideración que tiene por el presidente Xi”, porque “cuando tienen respeto el uno por el otro, las delegaciones también se respetan”.
Al margen del acuerdo sobre TikTok, Bessent y Greer destacaron que las negociaciones para un acuerdo arancelario continuarán con una quinta ronda de conversaciones previsiblemente dentro de un mes en un lugar aún por determinar.
