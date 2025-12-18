Fotografía de archivo del 17 de enero de 2025 que muestra el logo de Tik Tok en Los Ángeles (Estados Unidos). Foto: EFE/ EPA/ Caroline Brehman / ARCHIVO
TikTok firma acuerdo para crear empresa conjunta estadounidense y evitar prohibición
dijo que firmó un acuerdo de empresa conjunta con inversionistas que le permitiría seguir operando en , donde está amenazada de prohibición por ser de propiedad china, informaron este jueves medios estadounidenses.

Según un memorando interno citado por Bloomberg y Axios, el grupo chino ByteDance, propietario de TikTok, poseerá cerca del 20% de la nueva estructura, que tiene como inversionistas principales a Oracle, Silver Lake y la firma con sede en Abu Dabi MGX.

El acuerdo confirma en gran medida un anuncio de septiembre de la Casa Blanca, que afirmó que la nueva empresa cumpliría los requisitos de una ley de 2024 que amenaza con prohibir TikTok en Estados Unidos si ByteDance sigue siendo el propietario mayoritario.

Noticia en desarrollo...

