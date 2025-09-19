El logotipo del servicio de redes sociales chino TikTok en la pantalla de un teléfono inteligente y una ilustración combinada de las banderas de Estados Unidos y China. (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Xi Jinping insta a Trump a resolver la disputa de TikTok según las “reglas del mercado”
El presidente chino, , instó a su par estadounidense a resolver la disputa sobre la red social según las “reglas del mercado”, informó la prensa estatal en Beijing tras una llamada entre ambos mandatarios.

Ambas potencias económicas se encuentran inmersas en negociaciones sobre la guerra arancelaria, en la que decretaron una tregua hasta el 10 de noviembre, y el incierto futuro de esta red social en Estados Unidos.

MIRA AQUÍ: Trump acuerda verse con Xi en Corea del Sur en octubre y visitar China a principio de 2026

Una ley adoptada por el anterior gobierno de Joe Biden prohibió por razones de seguridad nacional el funcionamiento de TikTok en el país a menos que la casa matriz china cediera el control a empresas estadounidenses.

Pero desde su llegada a la Casa Blanca, Trump pospuso hasta en cuatro ocasiones la prohibición de la plataforma que, según ha dicho él mismo, hizo aumentar su popularidad entre los jóvenes y le ayudó a ganar las elecciones de 2024.

China celebra las “negociaciones comerciales conformes a las reglas de mercado” y espera “una solución conforme a las leyes y la normativa chinas y al equilibrio de intereses”, dijo Xi, según reportes de la televisión estatal CCTV y la agencia de noticias Xinhua.

El dirigente comunista también invitó a Trump a “evitar tomar medidas unilaterales de restricción del comercio para no poner en riesgo los avances conseguidos en distintos ciclos de negociaciones”, señalaron estos medios.

MÁS INFORMACIÓN: Cancelaciones y postergación de festividades: el complicado contexto en el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos

Ninguna de las partes anunció un acuerdo concreto sobre TikTok después de la llamada, que Xi tildó de “positiva” y “constructiva”.

Los medios oficiales chinos tampoco mencionan un posible encuentro entre los dos dirigentes.

En cambio, Trump señaló en su red social Truth Social una reunión con Xi en la cumbre de países de Asia y el Pacífico (APEC) en Corea del Sur este año y un viaje a China para principios de 2026.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

