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Resumen

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Policía de Nueva York frente a una mujer que habría atacado con cuchillos a personas en Times Square, antes de ser disparada por los agentes, el 31 de agosto de 2026. (Captura de X @austen_tv)
Policía de Nueva York frente a una mujer que habría atacado con cuchillos a personas en Times Square, antes de ser disparada por los agentes, el 31 de agosto de 2026. (Captura de X @austen_tv)
Por Agencia EFE

La Policía de Nueva York disparó este lunes en la turística plaza de Times Square a una mujer que apuñaló a dos personas y las dejó heridas de gravedad, según medios locales.

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