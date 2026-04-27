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Tina Fritz, la mujer que dio a luz en pleno vuelo en Estados Unidos. (Foto: Tina Fritz)
Tina Fritz, la mujer que dio a luz en pleno vuelo en Estados Unidos. (Foto: Tina Fritz)
Por Agencia AFP

Una pasajera de un vuelo de Delta Air Lines dio a luz cuando el avión se encontraba todavía a una media hora de su destino final, donde realizó un aterrizaje de emergencia, indicó el lunes la aerolínea estadounidense.

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