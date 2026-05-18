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Vehículos de la Policía de San Diego estacionados durante un operativo tras un tiroteo registrado en el Centro Islámico de San Diego, en Estados Unidos. (EFE/ Omar Alonso).
Vehículos de la Policía de San Diego estacionados durante un operativo tras un tiroteo registrado en el Centro Islámico de San Diego, en Estados Unidos. (EFE/ Omar Alonso).
Por Agencia EFE

Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto este lunes en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California, en Estados Unidos.

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