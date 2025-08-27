Una mujer abraza a un clérigo fuera de la escuela mientras la policía responde a un tiroteo en una escuela católica en Minneapolis, Minnesota, el 27 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/CRAIG LASSIG
Una mujer abraza a un clérigo fuera de la escuela mientras la policía responde a un tiroteo en una escuela católica en Minneapolis, Minnesota, el 27 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/CRAIG LASSIG
/ CRAIG LASSIG
Agencia EFE
Agencia EFE

Los 17 heridos en el tiroteo de Minnesota están fuera de peligro, según la policía de EE.UU.
Los 17 heridos en el tiroteo de Minnesota están fuera de peligro, según la policía de EE.UU.

Los 17 heridos en el tiroteo de Minnesota están fuera de peligro, según la policía de EE.UU.

La vida de las , 14 de ellas niños, en el tiroteo sucedido este miércoles en una escuela católica de la no corre peligro, según informó hoy el jefe de la policía de la ciudad, Brian O’Hara.

“Se espera que todas las víctimas restantes sobrevivan”, aseguró en rueda de prensa O’Hara, que agregó que los 17 sufren diversos tipos de lesiones a causa de los disparos realizados por un hombre de 23 años, Robin Westman, que en su asalto acabó también con la vida de dos niños de 8 y 10 años que se encontraban atendiendo misa en esta escuela del sur de la ciudad.

Francisco Sanz
PUEDES VER: Trump dice que fue informado sobre “trágico tiroteo” en Minneapolis

Entre los heridos se cuentan 14 menores de entre seis y quince años y también tres adultos de en torno a 80 que asistían como feligreses a la misa.

O’Hara dijo que de momento su departamento y repitió que por el momento se está investigando una especie de manifiesto que el asaltante publicó en YouTube y que ya ha sido eliminado de la plataforma de videos.

El jefe de policía también confirmó que las tres armas que Westman empleó en su asalto, un rifle, un revolver y una escopeta “fueron comprados legalmente”.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, subrayó durante la rueda de prensa el problema de la tenencia de armas en EE.UU.

Un adulto y un niño salen mientras la policía responde a un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, Minnesota, Estados Inidos. (EFE/EPA/CRAIG LASSIG).
Un adulto y un niño salen mientras la policía responde a un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, Minnesota, Estados Inidos. (EFE/EPA/CRAIG LASSIG).
/ CRAIG LASSIG

“Creo que todos nosotros, como líderes, debemos impulsarnos a hacer mucho más para reconocer que en este país hay más armas que habitantes. Y es responsabilidad de todos reconocer la verdad y la realidad de que no podemos simplemente decir que esto no debería volver a suceder y luego permitir que vuelva a suceder una y otra vez”, explicó Frey.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escribió en la plataforma X que el asaltante era un “varón de 23 años, que aseguraba ser transgénero”, una afirmación que a su vez han difundido distintos medios en

“Cualquiera que aproveche esta oportunidad para demonizar a nuestra comunidad trans, o a cualquier otra comunidad, ha perdido su sentido de humanidad”, declaró Frey con respecto a los mensajes de odio que han comenzado a extenderse a través de diversas plataformas.

