Tiroteo en Austin: Al menos tres muertos y múltiples heridos en ataque armando en Texas

Agencia EFE
Agencia EFE

Al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas en un la tarde de este lunes en un estacionamiento de una tienda en , la capital del estado de , informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Austin (ADP, en inglés) dijo en un mensaje en su cuenta de X que al menos dos personas murieron en el incidente ocurrido a las 13.34 hora local (18.34 GMT) en el estacionamiento de una tienda Target.

MIRA AQUÍ: Trump asegura que la violencia en Washington D.C. es peor que la de Lima, México, o Bagdad

Luego ADP confirmó a la televisora KVUE que una tercera víctima había fallecido y otras dos personas resultaron heridas. Se desconoce su condición.

Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido después de huir de la escena.

La jefa de APD, Lisa Davis, dijo a la televisora que el sospechoso robó un automóvil en el estacionamiento de Target y huyó, pero fue rápidamente localizado y puesto bajo custodia.

La escena sigue activa y la investigación continúa”, declaró la policía en su mensaje al público.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, dijo en las redes sociales que había sido notificado de este tiroteo y que estaba siendo informado sobre la situación.

