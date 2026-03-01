Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El departamento de policía de Austin y el FBI investigan un tiroteo en Buford's, unicado en la Calle 6, estado de Texas, el 1 de marzo de 2026. (AP / Jack Myer).
El departamento de policía de Austin y el FBI investigan un tiroteo en Buford's, unicado en la Calle 6, estado de Texas, el 1 de marzo de 2026. (AP / Jack Myer).
Por Agencia AFP

El sospechoso de haber matado a tiros a dos personas y herir a otras 14 la madrugada del domingo en Austin, Texas, había expresado “sentimientos a favor del régimen iraní” en las redes sociales, según informó el domingo el SITE Intelligence Group.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.