Un tiroteo en una tienda de artículos de Halloween en el norte de California dejó un muerto y seis heridos el viernes, informó la policía, que todavía no identificó a los responsables.

El incidente ocurrió poco antes de las 20h30 (03h30 GMT del sábado) en una tienda de la cadena Spirit Halloween de un centro comercial de la ciudad de Fairfield, a unos 75 kilómetros al noreste de San Francisco.

BREAKING: A deadly shooting erupts inside a Spirit Halloween store at a California shopping mall on the eve of Halloween, leaving one person dead and six others wounded. Police say officers rushed to the Solano Town Center mall in Fairfield around 8:30 p.m. Friday after reports of gunfire. At least three of the surviving victims are in critical condition. No arrests have been announced as investigators work to identify those responsible. Authorities are now asking the public for help. See the latest on the investigation: https://t.co/feN29LhnbX — Fox News (@FoxNews) October 31, 2026

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El comisario de Fairfield, Dan Marshall, dijo a la prensa que una persona había muerto y otras seis habían sido hospitalizadas con heridas de bala. Al menos tres se encuentran en estado crítico, añadió.

“El lugar del crimen sigue siendo escenario de una intensa actividad policial y la investigación continúa en estos momentos”, declaró Marshall a última hora del viernes, y señaló que la policía aún no ha identificado al “sospechoso o los sospechosos”.

El tiroteo se produjo pocas horas antes del comienzo de Halloween, que se celebra en Estados Unidos este sábado.

Marshall afirmó que no se había decretado el confinamiento de ninguna zona fuera del centro comercial Solano Town Center.

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