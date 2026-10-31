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Resumen

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Agentes de seguridad acuden a una tienda de Spirit Halloween donde tuvo lugar un tiroteo, en la ciudad de Fairfield, California, el 30 de octubre de 2026. (Captura de X @FoxNews)
Agentes de seguridad acuden a una tienda de Spirit Halloween donde tuvo lugar un tiroteo, en la ciudad de Fairfield, California, el 30 de octubre de 2026. (Captura de X @FoxNews)
Por Agencia AFP

Un tiroteo en una tienda de artículos de Halloween en el norte de California dejó un muerto y seis heridos el viernes, informó la policía, que todavía no identificó a los responsables.

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