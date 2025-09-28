Un bar en el distrito costero de Southport, en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde se reportó un tiroteo el 27 de septiembre de 2025. (Captura de video)
Un bar en el distrito costero de Southport, en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde se reportó un tiroteo el 27 de septiembre de 2025. (Captura de video)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Tiroteo en Carolina del Norte: Tres muertos y ocho heridos en ataque armado a bar desde un bote
Resumen de la noticia por IA
Tiroteo en Carolina del Norte: Tres muertos y ocho heridos en ataque armado a bar desde un bote

Tiroteo en Carolina del Norte: Tres muertos y ocho heridos en ataque armado a bar desde un bote

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Tres personas murieron y ocho resultaron heridas cuando un hombre disparó desde un bote hacia un bar en el distrito costero de , en , según informó la policía.

El hombre, que iba en la embarcación que viajaba por el río Cape Fear, se detuvo brevemente en la American Fish Company y disparó, a eso de las 9:30 de la noche, hora local, tras lo cual continuó su viaje en el bote.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Tiroteo en Míchigan: al menos un muerto y nueve heridos en ataque en iglesia mormona, que terminó incendiada

De acuerdo con el comunicado de la policía de Southport, media hora después, la Guardia Costera vio a individuo que coincidía con la descripción del tirador, que cargaba su bote en la rampa pública para embarcaciones y fue arrestado, pero no se ha revelado su nombre.

La policía aseguró de que no se conoce ninguna otra amenaza creíble para el público, mientras que representantes de varias agencias están en el lugar para ayudar con la seguridad.

Otro tiroteo se registró hoy en Míchigan, en una iglesia mormona en Grand Blanc, que dejó un muerto y nueve heridos, tras lo cual el tirador, que utilizó un rifle de asalto, fue abatido por dos agentes de policía.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC